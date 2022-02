Jeff Hardy: “Non avevo bisogno di andare in riabilitazione, che si f**** la WWE” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jeff Hardy, durante la sua lunghissima carriera, è sempre stato considerato uno dei favori dai fan sia in WWE che nelle altre federazioni per cui ha performato, anche grazie ad uno stile acrobatico e sprezzante di ogni pericolo. Proprio per questo la notizia del suo licenziamento dalla compagnia di Stamford è arrivata come una sorpresa, visto anche che si vociferava un suo coinvolgimento in un feud con il campione Universale Roman Reigns. Lo screzio che si è creato tra la compagnia e Jeff ha anche portato quest’ultimo a rifiutare, giusto un paio di settimane fa, l’introduzione alla Hall of Fame 2022 e lo ha spinto sempre più vicino alla compagnia dove attualmente milita suo fratello Matt, la AEW. No chance Durante l’ultima intervista rilasciata per lo YouTuber Jared Mayers, Jeff Hardy ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 24 febbraio 2022), durante la sua lunghissima carriera, è sempre stato considerato uno dei favori dai fan sia in WWE che nelle altre federazioni per cui ha performato, anche grazie ad uno stile acrobatico e sprezzante di ogni pericolo. Proprio per questo la notizia del suo licenziamento dalla compagnia di Stamford è arrivata come una sorpresa, visto anche che si vociferava un suo coinvolgimento in un feud con il campione Universale Roman Reigns. Lo screzio che si è creato tra la compagnia eha anche portato quest’ultimo a rifiutare, giusto un paio di settimane fa, l’introduzione alla Hall of Fame 2022 e lo ha spinto sempre più vicino alla compagnia dove attualmente milita suo fratello Matt, la AEW. No chance Durante l’ultima intervista rilasciata per lo YouTuber Jared Mayers,ha ...

