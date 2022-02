Dinamo Kiev | Lucescu e la guerra in Ucraina | “Non vado via | non sono un codardo”

Advertising

"Le autorita' brasiliene ci aiutino a rientrare a casa". I numerosi giocatori brasiliani di Shakhtar esi sono riuniti insieme alle loro famiglie in un hotel della capitale ucraina e hanno girato un video per chiedere aiuto a Brasilia per lasciare il Paese ora sotto attacco da parte della ...Napoli Calcio - Tensione in Russia, appello disperato dei giocatori brasiliani di Shakhtar e Dínamo allo Stato verdeoro. I calciatori, riuniti con le famiglie in un hotel a, hanno registrato un video per chiedere al governo brasiliano un immediato soccorso per poter lasciare il Paese. Si respira terrore in Ucraina in queste ore e anche il mondo del calcio verrà ...L'attacco della Russia all'Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni del tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu ...ROMA, 24 FEB - "Le autorita' brasiliene ci aiutino a rientrare a casa". I numerosi giocatori brasiliani di Shakhtar e Dinamo Kiev si sono riuniti insieme alle loro famiglie in un hotel della capitale ...