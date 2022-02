Ruby ter | la cantante | “Berlusconi mi regalò casa da 1 | 7 milioni”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – ProcessoTer, a raccontare la donazione di unada quasi 2di euro ricevuta dall’ex premier Silvioè Cristina Ravot, musicista che 20 anni fa ha conosciutoin Sardegna e che poi si è esibita a Villa Certosa. Un aiuto, a suo dire, per far fronte a difficoltà familiari. “Io rifiutai unaper un anno intero e mi disse ‘sei una delle pochissime persone che mi dice no’”, ma alla fine ci fu l’acquisto di un’abitazione da 170 metri quadrati in un condominio del Settecento del valore di 1,7di euro. “Lui ha aiutato tante persone a comprare la, forse perché aveva sofferto da bambino, unadà serenità”. Non solo, il Cav contribuiva con “un bonifico mensile di 2.500 al ...

'Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo'. Così Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore e che sono imputate nel casoassieme a hanno risposto alle domande dei cronisti al termine dell'udienza, dopo essersi presentate in aula oggi. Entrambe hanno detto che l'ex premier 'ci ha rovinato la vita' e si sono ...Per il secondo sabato consecutivo Silvio Berlusconi torna allo stadio per seguire il suo Monza. Solo pochi giorni fa non si era recato al Tribunale di Milano, al processo, presentando un impedimento per motivi di salute. Ma ieri è tornato a far parlare di sé visto che sui social sta diventando virale una foto e un video che lo ritraggono mentre riceve un bacio ...L'artista convocata come teste dal legale dell'ex premier: "Mi sono esibita in alcune serate a Villa Certosa con Mariano Apicella. Berlusconi aiutava sempre tutti" ...“La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di Berlusconi – ha aggiunto la musicista, che si è anche commossa durante la deposizione – e il mio nome fu impropriamente accostato allo ...