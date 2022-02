Humanitas Gavazzeni premiata col bollino azzurro per la cura del tumore alla prostata

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo.ha ottenuto ilper il biennio 2022-2023: il primo riconoscimento a livello nazionale istituito da Fondazione Onda dato agli ospedali che assino un approccio professionale e interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle persone con. Si tratta della prima edizione del bando nazionale promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e patrocinato dalle principali Società scientifiche e associazioni italiane, con oggetto la salute dell’uomo. “Da diversi anni il nostro ospedale è a misura di donna confermando anno dopo anno il ‘Rosa’ di Fondazione Onda. Ricevere ora, per la prima edizione di questo ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ci sono anche l'ospedale Papa Giovanni XXIII e l'tra le 94 strutture sanitarie italiane premiate oggi (23 febbraio) dalla Fondazione Onda in occasione della prima edizione del Bollino Azzurro, riconoscimento per la qualità dei ...Quindi il direttore generale di Ats ( Massimo Giupponi ) e i direttori del Papa Giovanni, dell'Asst di Seriate e di Treviglio, della, della clinica Quarenghi, della San Francesco..A tre anni dalla creazione del primo prime site italiano per la ricerca clinica, IQVIA, azienda leader nella sperimentazione clinica a livello globale, e l’Irccs Istituto Clinico Humanitas di ...Il neologismo è nato dalla fusione delle parole mascherina e acne. «In caso di forte irritazione bene anche una di cotone, a contatto con la pelle, e ffp2 sovrapposta» dice Marzia Baldi, responsabile ...