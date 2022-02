Fiorentina, in pole per l'ingaggio di un centrocampista dell'Arsenal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, la Fiorentina sta pensando di ingaggiare il nazionale uruguaiano Lucas Torreira, in prestito dall'Arsenal, in previsione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, lasta pensando di ingaggiare il nazionale uruguaiano Lucas Torreira, in prestito dall', in previsione...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pole Inter, il Cagliari potrebbe tenere Dalbert: il Milan vorrebbe Bremer ... dalla Fiorentina al Rennes, fino ad arrivare al Cagliari in questa stagione. Proprio in rossoblu l'... al contempo, non avrebbe perso di vista Gleison Bremer , nonostante pare che l'Inter sia in pole - ...

Consigli fantacalcio, chi schierare alla 26ª giornata: sorprese e indisponibili FIORENTINA - ATALANTA (domenica 20 febbraio, ore 12.30) Piatek sta vincendo la lotta per la ... Perisic e Dumfries contro il Sassuolo; a centrocampo invece Gagliardini (in pole su Vidal ) fara le ...

Fiorentina, in pole per l'ingaggio di un centrocampista dell'Arsenal Calciomercato.com Calciomercato Roma: Veretout costa 25 milioni, due italiane in pole Secondo le ultime notizie di mercato, l'ex Fiorentina potrebbe essere ceduto al termine del campionato in corso. Nelle ultime stagioni il centrocampista francese era stato un titolare insostituibile ...

PRIMAVERA FEMM., Vittoria e vetta della classifica Prova di forza della Primavera Femminile che vince in trasferta a Roma e sale al primo posto nel Gruppo 2. Valvo, Fortunati e Pieri firmano la vittoria che ...

