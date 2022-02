Inps, 12,8 mln certificati malattia in 6 mesi 2021, +18,5% (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel secondo semestre del 2021 sono arrivati all'Inps nel complesso 12,8 milioni di certificati, di cui il 78,2% dal settore privato. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla malattia dell'Istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel secondo semestre delsono arrivati all'nel complesso 12,8 milioni di, di cui il 78,2% dal settore privato. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulladell'Istituto ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Inps, 12,8 mln certificati malattia in 6 mesi 2021, +18,5%. In sei mesi oltre 67 mln giorni di malattia #ANSA https://t.… - ansa_economia : Inps, 12,8 mln certificati malattia in 6 mesi 2021, +18,5%. In sei mesi oltre 67 mln giorni di malattia #ANSA - fisco24_info : Inps, 12,8 mln certificati malattia in 6 mesi 2021, +18,5%: In sei mesi oltre 67 mln giorni di malattia - microcerotis : @bodyzen52 31 dicembre 2021 Gedi, guai per gli Elkann: truffa all'Inps. Maxi sequestro da 30 mln di euro… - padovesi58a : Assegno unico: Inps, arrivate 2,28 mln domande -