Ricciardi senza freni: “Dovete ancora vivere sotto scacco” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quasi in contemporanea, il ministro della Salute Speranza e il suo consigliere prediletto Ricciardi hanno annunciato le loro inquietanti intenzioni per il futuro di questo disgraziato Paese. Intervistato dal Corriere della Sera, Ricciardi ha, tra le altre cose, dichiarato che “la stanchezza di vivere da due anni sotto scacco non dovrebbe indurre ad assumere decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno”. Il governo italiano ha mantenuto un atteggiamento responsabile. Il processo di allentamento va avanti, tranne che nei luoghi critici come quelli del lavoro. Giusto essere meno restrittivi all’aperto, se bar e ristoranti hanno tavoli distanziati si può rinunciare alla certificazione verde. Al chiuso, non se ne parla. Mascherina e lasciapassare necessari”. Ed a supporto di questo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quasi in contemporanea, il ministro della Salute Speranza e il suo consigliere predilettohanno annunciato le loro inquietanti intenzioni per il futuro di questo disgraziato Paese. Intervistato dal Corriere della Sera,ha, tra le altre cose, dichiarato che “la stanchezza dida due anninon dovrebbe indurre ad assumere decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno”. Il governo italiano ha mantenuto un atteggiamento responsabile. Il processo di allentamento va avanti, tranne che nei luoghi critici come quelli del lavoro. Giusto essere meno restrittivi all’aperto, se bar e ristoranti hanno tavoli distanziati si può rinunciare alla certificazione verde. Al chiuso, non se ne parla. Mascherina e lasciapassare necessari”. Ed a supporto di questo ...

