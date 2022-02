Quarta dose per tutti? Ricciardi: «Probabile che in autunno sarà utile» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Servirà una Quarta dose del vaccino contro il Covid per tutti? È una domanda per la quale la scienza cerca ancora una risposta. Come è accaduto finora saranno le evidenze scientifiche ad offrire le risposte definitive, ma è già il tempo in cui si raccolgono i pareri di alcuni scienziati. Tra questi c'è stata quella di Walter Ricciardi che è tornato a parlarne in un'intervista rilasciata a La Stampa del 21 febbraio. Quarta dose per tutti? Le parole di Ricciardi Gli è stato in particolare chiesto se la Quarta dose ai fragili può essere considerato l'inizio di un richiamo generalizzato. «È - ha dichiarato il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma - un inizio alla luce dell'esperienza israeliana per i ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 21 febbraio 2022) Servirà unadel vaccino contro il Covid per? È una domanda per la quale la scienza cerca ancora una risposta. Come è accaduto finora saranno le evidenze scientifiche ad offrire le risposte definitive, ma è già il tempo in cui si raccolgono i pareri di alcuni scienziati. Tra questi c'è stata quella di Walterche è tornato a parlarne in un'intervista rilasciata a La Stampa del 21 febbraio.per? Le parole diGli è stato in particolare chiesto se laai fragili può essere considerato l'inizio di un richiamo generalizzato. «È - ha dichiarato il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma - un inizio alla luce dell'esperienza israeliana per i ...

