Miriana Trevisan senza freni: “Di solito …” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prosegue l’avventura dei concorrenti del Grande fratello vip 6, che tra poche settimane ormai chiuderà i battenti, dopo 5 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Non stanno di certo mancando i colpi di scena, soprattutto dopo l’entrata di Alex Belli ancora una volta in casa. La tensione è ormai alle stelle e sono tanti i momenti in cui alcuni concorrenti danno sfogo all’ira e alla “disperazione”. Ovviamente, molti di loro sono li già dall’inizio e stare cinque mesi lontano dai propri affetti sta pesando parecchio. In questi giorni è stato anche tempo di confessioni e nello specifico a chiacchierare e rivelare qualcosa di inedito sono stati Miriana Trevisan e Davide Silvestri. Ma cosa si sono detti i due? Grande fratello vip 6, Miriana Trevisan e Davide Silvestri si confessano Come abbiamo ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prosegue l’avventura dei concorrenti del Grande fratello vip 6, che tra poche settimane ormai chiuderà i battenti, dopo 5 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Non stanno di certo mancando i colpi di scena, soprattutto dopo l’entrata di Alex Belli ancora una volta in casa. La tensione è ormai alle stelle e sono tanti i momenti in cui alcuni concorrenti danno sfogo all’ira e alla “disperazione”. Ovviamente, molti di loro sono li già dall’inizio e stare cinque mesi lontano dai propri affetti sta pesando parecchio. In questi giorni è stato anche tempo di confessioni e nello specifico a chiacchierare e rivelare qualcosa di inedito sono statie Davide Silvestri. Ma cosa si sono detti i due? Grande fratello vip 6,e Davide Silvestri si confessano Come abbiamo ...

Advertising

lauracenna : RT @JulsSchiavon: “Sta attenta che te do na manata che te sparecchio tutti i denti” ~Miriana Trevisan~ #Miriangels #Gfvip - Luisa95096148 : RT @imijadanotgiada: La mia “scoperta bellissima”: Miriana Trevisan ?? #GFvip (a thread) @MIRIANA_TREV #MirianaTrevisan #miriangel… - noemyrom_ : RT @iOpinionistaWeb: Questo video sarà la mia reaction per tutto ed è stato gentilmente fornito da quella f pesantissima di Miriana Trevisa… - Alessan24585726 : RT @JulsSchiavon: “Sta attenta che te do na manata che te sparecchio tutti i denti” ~Miriana Trevisan~ #Miriangels #Gfvip - eleonoraferro11 : RT @iOpinionistaWeb: Questo video sarà la mia reaction per tutto ed è stato gentilmente fornito da quella f pesantissima di Miriana Trevisa… -