John Terry: «Mourinho il migliore allenatore che abbia mai avuto. Thiago Silva? Vorrei averci potuto giocare insieme» L'ex bandiera del Chelsea e difensore della Nazionale dei «Tre Leoni» John Terry ha risposto direttamente ai fan tramite il suo profilo Instagram. Ecco le risposte più interessanti. SUI DERBY DI LONDRA – «I derby di Londra più belli sono sempre stati quello con gli Spurs, erano tre punti garantiti. Non dovrebbero più chiamare le partite «Derby di Londra», perché non c'è nessuna squadra londinese che sia al livello del Chelsea». SUL MIGLIOR allenatore CHE abbia avuto – «José Mourinho! È il migliore che io abbia mai avuto».

