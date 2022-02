Cagliari-Napoli | canale tv | dove vederla in streaming

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilsfida ilnella 26a giornata di Serie A. Gli azzurri devono battere i sardi per raggiungere il Milan al primo posto in classifica. Grande occasione per la squadra di Spalletti di guadagnare punti anche sulle altre pretendenti alla Champions League, dato che la Juventus ha pareggiato col Torino e l’Atalanta è stata sconfitta dalla Fiorentina. La sfida trasi gioca oggi 21 febbraio alle ore 19.00 alla Unipol Arena. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, anche se per obiettivi diversi.in tvviene trasmessa in esclusiva da Dazn. Come sempre la diretta sarà avviata mezz’ora prima del calcio d’inizio e sarà aperta a tutti gli abbonanti. ...

Advertising

Bodhi80Luca : @NonEvoluto E viceversa, oggi dovevamo essere a+4 (+1) sull'Inter, il Napoli doveva giocare a Cagliari con lo spett… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MATCH - Pulga: 'Sulla carta Napoli favorito ma il Cagliari avrà la spinta del pubblico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Pulga: 'Sulla carta Napoli favorito ma il Cagliari avrà la spinta del pubblico' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Pulga: 'Sulla carta Napoli favorito ma il Cagliari avrà la spinta del pubblico' - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #ESCLUSIVA - #Cagliari, l'ex allenatore #Pulga: 'Grossa chance per il #Napoli ma il campo dirà il resto, i sardi avran… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Napoli

- Nel posticipo della 26ª giornata di Serie A, ilsfida ildell'ex Walter Mazzarri . Situazione totalmente opposta per le due squadre, con Spalletti , reduce dal pareggio contro il Barcellona in Europa League, che si trova attualmente ...... la truppa di Inzaghi fallisce il sorpasso sul Milan e rischia anche di essere superata, momentaneamente, dalquesta sera in caso di successo del club campano sul. Top ? Sono in tanti ...Cagliari, l'ex allenatore Pulga: "Occasione per il Napoli ma i sardi avranno la spinta del pubblico" [ESCLUSIVA] ...Il commissario tecnico della Romania questa sera sarà in Sardegna per osservare il centrocampista rossoblù Il Cagliari di Walter Mazzarri continua a lottare per la salvezza e ha bisogno di punti impor ...