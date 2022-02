ATP Rio de Janeiro 2022 | Fabio Fognini e Simone Bolelli trionfano in Finale nel torneo di doppio!

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il vino invecchiando migliora.hanno fatto centro e si sono aggiudicati ladeldi doppio dell’ATP500 di Rio de(Brasile). Sulla terra rossa brasiliana il duo nostrano si è imposto contro i n.3 del tabellone Jamie Murray/Bruno Soares per 7-5 6-7 (2) 10-6 in 2 ore e 8 minuti di partita. Per la coppia del Bel Paese si tratta del 4° titolo in carriera insieme e il primo a distanza di sette anni, quando vinsero gli Australian Open 2015. Va rimarcata la terza vittoria consecutiva in stagione contro Murray/Soares, a dimostrazione della grande continuità dei due tennisti italiani. Nel primo set la resa al servizio delle due coppie non è eccellente.sono costretti a cedere ...

Advertising

Gazzetta_it : Alcaraz meglio di Nadal: trionfa a Rio ed entra nella top 20 a 18 anni e 9 mesi #tennis - FiorinoLuca : Carlos #Alcaraz si assicura il secondo titolo ATP della carriera trionfando sulla terra paludosa di Rio nel suo pri… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Carlos #Alcaraz si assicura il secondo titolo ATP della carriera trionfando sulla terra paludosa di Rio nel suo primo ATP… - zazoomblog : ATP Rio 2022 Carlos Alcaraz spazza via Diego Schwartzman ed è campione in Brasile - #Carlos #Alcaraz #spazza #Diego… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Alcaraz meglio di Nadal: trionfa a Rio ed entra nella top 20 a 18 anni e 9 mesi #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Rio

Con una prestazione al limite della perfezione lo spagnolo Carlos Alcaraz conquista il titolo500 dide Janeiro superando in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6 - 4 6 - 2 in appena 86 minuti di gioco. Un successo che permette ad Alcaraz, che ha 18 anni e 9 mesi, di entrare per ...Prosegue la settimana da urlo di Fabio Fognini nell'500 dide Janeiro 2022 . Dopo aver raggiunto le semifinali in singolare, arrendendosi solo al fenomeno Alcaraz, l'azzurro ha centrato la finale in doppio. Al suo fianco il connazionale Simone ...Il vino invecchiando migliora. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno fatto centro e si sono aggiudicati la Finale del torneo di doppio dell’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile). Sulla terra rossa ...14° ATP e campione del torneo di Rio de Janeiro nel 2018, per 6-4 6-2, in un incontro risolto in 1h30. (LiveTennis.it) Eppure l’inizio della sfida poteva far presagire qualcosa di diverso: si palesa ...