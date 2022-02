Assegno unico, INPS avverte: attenzione alla data limite (Di lunedì 21 febbraio 2022) Assegno unico INPS, ci siamo: a marzo arriveranno i primi pagamenti sui conti correnti. Ecco cosa fa sapere l’istituto a tutti gli interessati Tutto pronto in Italia per l’esordio effettivo dell’Assegno unico, ovvero la nuova misura a favore delle famiglie con figli predisposto dall’INPS e che va a sostituire in definitivo il precedente Assegno temporaneo. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022), ci siamo: a marzo arriveranno i primi pagamenti sui conti correnti. Ecco cosa fa sapere l’istituto a tutti gli interessati Tutto pronto in Italia per l’esordio effettivo dell’, ovvero la nuova misura a favore delle famiglie con figli predisposto dall’e che va a sostituire in definitivo il precedentetemporaneo. L'articolo proviene da Consumatore.com.

