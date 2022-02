Oggi 20 febbraio, i Santi Giacinta e Francesco Marto: i piccoli veggenti di Fatima (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono due dei tre pastorelli ai quali la Vergine Maria apparve a Fatima. Nonostante la loro giovanissima età, sopportarono con pazienza anche la malattia, affidando il tutto alla Madonna. I due fratelli sono saliti al cielo a distanza di circa un anno, l’uno dall’altro. A loro, e alla cugina Lucia, quella “signora” che apparve consegnò L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono due dei tre pastorelli ai quali la Vergine Maria apparve a. Nonostante la loro giovanissima età, sopportarono con pazienza anche la malattia, affidando il tutto alla Madonna. I due fratelli sono saliti al cielo a distanza di circa un anno, l’uno dall’altro. A loro, e alla cugina Lucia, quella “signora” che apparve consegnò L'articolo proviene da La Luce di Maria.

