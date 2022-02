Emma a Verissimo ironizza sull’amore: “Un fidanzato? Spero di non sfiorire prima” (Di domenica 20 febbraio 2022) Con Emma a Verissimo si riapre, inevitabilmente, il discorso sulle relazioni tossiche, i pregiudizi e il body shaming. Sono ancora pochi i giorni trascorsi da quella polemica con un noto giornalista per quella frase pronunciata durante la diretta di Sanremo: “Con due gambe così importanti dovrebbe evitare di indossare le calze a rete”. Oggi Emma, di fronte a Silvia Toffanin, fa il punto su ciò che la vita le ha dato: dal successo ad Amici al cinema con Il Ritorno di Stefano Chiantini, il Festival di Sanremo, le amicizie, X Factor e una carriera che oggi si misura con tonnellate di fan da tutta Italia. “Sono matta, io sono matta”, dice di sé per spiegare la sua tenacia, fiera di non aver preso lezioni di recitazione né di canto e di esser riuscita comunque ad entrare nel mondo del cinema e nel mercato discografico. Alla vita da ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Consi riapre, inevitabilmente, il discorso sulle relazioni tossiche, i pregiudizi e il body shaming. Sono ancora pochi i giorni trascorsi da quella polemica con un noto giornalista per quella frase pronunciata durante la diretta di Sanremo: “Con due gambe così importanti dovrebbe evitare di indossare le calze a rete”. Oggi, di fronte a Silvia Toffanin, fa il punto su ciò che la vita le ha dato: dal successo ad Amici al cinema con Il Ritorno di Stefano Chiantini, il Festival di Sanremo, le amicizie, X Factor e una carriera che oggi si misura con tonnellate di fan da tutta Italia. “Sono matta, io sono matta”, dice di sé per spiegare la sua tenacia, fiera di non aver preso lezioni di recitazione né di canto e di esser riuscita comunque ad entrare nel mondo del cinema e nel mercato discografico. Alla vita da ...

