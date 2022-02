Doc – Nelle tue mani 2 | incredibile rivelazione su Luca Argentero | è successo davvero

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - infoitcultura : Anticipazioni Doc-nelle tue mani, puntata del 24 Febbraio: Andrea ed Agnese sempre più vicini, ma accadrà l’inimmag… - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: Damiano denuncia i colleghi ma ha un piano B - infoitcultura : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni sesta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Alice Arcuri si è integrata subito nel cast ditue mani , dove è stata ingaggiata per interpretare il personaggio della virologa Cecilia Tedeschi. L'attrice - che non ha alcun legame di parentela con la più famosa Manuela - ha ...La Rai continua a scommettere sulle fiction. Dopo l'innegabile successo diTue Mani 2, Lea - Un Nuovo Giorno, L'Amica Geniale 3 e Màkari 2 sta per andare in onda un'altra serie tv molto promettente. Vostro Onore , questo il titolo dello sceneggiato, è un legal ...Spettacoli e Cultura - Pierpaolo Spollon che, in Doc 2 Nelle tue mani interpreta Riccardo, ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, svela alcune anticipazioni sul suo .... Ho un sacco di ...Alice Arcuri si è integrata subito nel cast di Doc-Nelle tue mani, dove è stata ingaggiata per interpretare il personaggio della virologa Cecilia Tedeschi. L’attrice – che non ha alcun legame di ...