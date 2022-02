Covid | i contagi calano ma la mortalità aumenta | cosa succede e perché è un dato da monitorare

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano 53.662. Le vittime sono 252 (ieri 314)… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - PasqualeCacace5 : RT @bizcommunityit: Covid Toscana, i dati del 20 febbraio: 2.665 contagi, 13 morti - bizcommunityit : Covid Toscana, i dati del 20 febbraio: 2.665 contagi, 13 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

LA NAZIONE

Quarta dose vaccino anti -in Italia, via libera dell'Aifa per gli immunodepressi Focus sul tasso di letalità Abbiamo preso a paragone i picchi deidall'inverno del 2020 per cercare di ...Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.719 ( - 25 rispetto ...L' età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,3 anni . La situazione deinelle ...La regione, che dovrebbe tornare in zona bianca dal 28 febbraio, ieri ha fatto registrare 5.231 i nuovi positivi al Covid in , 49 i morti in più. VENETO È una flessione costante quella dei nuovi ...Perugia, 20 febbraio 2022 - Continua il monitoraggio quotidiano sui casi di Covid-19 in Umbria ... Di seguito i grafici con l'andamento dei contagi dal sito covid19.infn.it: Metti mi piace su Facebook ...