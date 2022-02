Xavi in conferenza: “Può succedere contro il Napoli” (Di sabato 19 febbraio 2022) Xavi, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Valencia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Xavi Barcellona“Ogni partita è una finale per noi. Il nostro obiettivo è essere tra i primi quattro. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, analizzare il Valencia e soprattutto conquistare i tre punti. Con il Napoli abbiamo giocato una grande partita, ci sono mancate le occasioni e domani cercheremo di migliorare quell’aspetto, sapendo che il Valencia è una grande squadra e ancor di più in casa”. “Araujo recuperato? Siamo ottimisti. Vuole esserci, si è impegnato molto e dipende dalle sensazioni dell’allenamento, ma speriamo di averlo domani. Se non c’è niente di insolito, potrà esserci”. “Dembelè ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022), allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni instampa alla vigilia del match di Ligail Valencia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:Barcellona“Ogni partita è una finale per noi. Il nostro obiettivo è essere tra i primi quattro. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, analizzare il Valencia e soprattutto conquistare i tre punti. Con ilabbiamo giocato una grande partita, ci sono mancate le occasioni e domani cercheremo di migliorare quell’aspetto, sapendo che il Valencia è una grande squadra e ancor di più in casa”. “Araujo recuperato? Siamo ottimisti. Vuole esserci, si è impegnato molto e dipende dalle sensazioni dell’allenamento, ma speriamo di averlo domani. Se non c’è niente di insolito, potrà esserci”. “Dembelè ...

Advertising

Spazio_Napoli : Xavi in conferenza: “Può succedere contro il Napoli” - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #UEL | #Xavi in conferenza stampa analizza #BarcellonaNapoli e contesta il gol del @sscnapoli - ParliamoDiNews : Barcellona-Napoli: Xavi in conferenza #barcellona-napoli #xavi #conferenza - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #UEL | #Xavi in conferenza stampa analizza #BarcellonaNapoli e contesta il gol del @sscnapoli - Salvato95551627 : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - Xavi in conferenza: 'Abbiamo dominato, c'erano due gol di scarto. Rigore? C'è sempre!' #forzanapolisempre #Barc… -

Ultime Notizie dalla rete : Xavi conferenza Spalletti post Barcellona - Napoli: 'nel primo tempo abbiamo fatto vedere...' ... Luciano Spalletti , ha parlato in conferenza stampa dopo l'ottimo risultato strappato dai suoi al ' Camp Nou ' contro il Barcellona di Xavi , nell' andata degli ottavi di finale di Europa League. ...

Xavi: 'Risultato insufficiente, abbiamo dominato e meritavamo la vittoria' Barcellona - Napoli - Xavi in conferenza stampa: le parole del tecnico nel post - partita. 'L'unica cosa che è mancata oggi è la finalizzazione. Abbiamo fatto bene il pressing alto e il giro della palla. Abbiamo creato 20 ...

Xavi in conferenza: “Può succedere contro il Napoli” SpazioNapoli Barcellona, Xavi: "Col Napoli grande partita, sono mancate le occasioni. Depay? Potrebbe esserci al Maradona" Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia: "Ogni partita è una finale per noi. Il nostro obiettivo è essere tra i primi quattro. Dobbiamo ...

Spalletti post Barcellona-Napoli: “nel primo tempo abbiamo fatto vedere…” Spalletti post Barcellona-Napoli – Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ottimo risultato strappato dai suoi al “Camp Nou” contro il Barcellona di Xavi, nell ...

... Luciano Spalletti , ha parlato instampa dopo l'ottimo risultato strappato dai suoi al ' Camp Nou ' contro il Barcellona di, nell' andata degli ottavi di finale di Europa League. ...Barcellona - Napoli -instampa: le parole del tecnico nel post - partita. 'L'unica cosa che è mancata oggi è la finalizzazione. Abbiamo fatto bene il pressing alto e il giro della palla. Abbiamo creato 20 ...Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia: "Ogni partita è una finale per noi. Il nostro obiettivo è essere tra i primi quattro. Dobbiamo ...Spalletti post Barcellona-Napoli – Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ottimo risultato strappato dai suoi al “Camp Nou” contro il Barcellona di Xavi, nell ...