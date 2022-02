Sono tempi in cui basta un nonnulla ai cospirazionisti per attaccare i ricercatori (Di sabato 19 febbraio 2022) Una delle tiritere di cospirazionisti e minimizzatori di ogni specie – dall’uomo della strada fino a paludati accademici – consiste nel fatto che la morte causata da Sars-CoV-2 sarebbe sporadica. La polemica grammaticale del “per” e del “con” continua vivissima, nonostante gli argomenti statistici sull’aumentato rischio di morte per ogni condizione di salute di chi è morto e quelli in merito all’eccesso statistico di mortalità registrata in concomitanza con l’espansione del virus sarebbero sufficienti a farne piazza pulita; e uno degli aspetti su cui la mitologia dell’inganno da parte delle istituzioni si fonderebbe è data dalla supposta mancanza di dati sulle autopsie. Ci si è spinti persino ad affermare che esse fossero state impedite inizialmente non per ovvi motivi sanitari (non si sapeva nulla della trasmissibilità del virus, quando arrivò), ma appositamente per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Una delle tiritere die minimizzatori di ogni specie – dall’uomo della strada fino a paludati accademici – consiste nel fatto che la morte causata da Sars-CoV-2 sarebbe sporadica. La polemica grammaticale del “per” e del “con” continua vivissima, nonostante gli argomenti statistici sull’aumentato rischio di morte per ogni condizione di salute di chi è morto e quelli in merito all’eccesso statistico di mortalità registrata in concomitanza con l’espansione del virus sarebbero sufficienti a farne piazza pulita; e uno degli aspetti su cui la mitologia dell’inganno da parte delle istituzioni si fonderebbe è data dalla supposta mancanza di dati sulle autopsie. Ci si è spinti persino ad affermare che esse fossero state impedite inizialmente non per ovvi motivi sanitari (non si sapeva nulla della trasmissibilità del virus, quando arrivò), ma appositamente per ...

Advertising

AndreaVenanzoni : “Alcuni dei più grandi disastri dei tempi moderni sono stati causati dagli esperti” Thomas Sowell - Silviatrevisis : RT @BiagioLosacco: 'Ci sono amicizie che nascono in tempi non sospetti quando c'è odore di finale ' Miriana ha deciso di lanciare l'arco… - AnnieGranger7 : @mocval Grazie per averlo scritto, onestamente. Sono tempi diversi e non paragonabili, ma non è assolutamente vero… - Raffipaffy : Pure il drama sui biglietti dell ESC gli stranieri quando chiaramente i tempi sono condizionati dalla .situazione d… - Pammy67813 : RT @Obbyt_: Jessica Hailé Salassié ha osato fare la combo occhi/bocca. I TEMPI SONO MATURI #jeru -