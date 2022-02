Inter, scelto il sostituto di Brozovic contro il Sassuolo (Di sabato 19 febbraio 2022) Nuovo cambio a centrocampo per l’Inter nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. A causa della squalifica Marcelo Brozovic, colonna fondamentale dei neroazzurri in questa stagione, non potrà giocare. Barella Brozovic SassuoloSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta di Inzaghi per sostituire il croato ricadrà su Nicolò Barella, che andrà quindi a ricoprire il ruolo di regista. Barella è sicuramente il giocatore con caratteristiche più affini a quelle di Brozovic, e tenterà di far girare la palla nel miglior modo possibile per poter battere gli emiliani. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Nuovo cambio a centrocampo per l’nella prossima sfida di campionatoil. A causa della squalifica Marcelo, colonna fondamentale dei neroazzurri in questa stagione, non potrà giocare. BarellaSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta di Inzaghi per sostituire il croato ricadrà su Nicolò Barella, che andrà quindi a ricoprire il ruolo di regista. Barella è sicuramente il giocatore con caratteristiche più affini a quelle di, e tenterà di far girare la palla nel miglior modo possibile per poter battere gli emiliani. Francesco Canu

Ultime Notizie dalla rete : Inter scelto Inter, col Sassuolo senza Brozovic: Inzaghi ha scelto il regista ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Contro il Sassuolo, l'Inter dovrà fare a meno di Brozovic. Inzaghi ha scelto il regista di 'riserva' Per il match di campionato contro il Sassuolo, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, squalificato. Come ...

