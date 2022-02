Il ritratto a tinte forti di una subcultura in cui la famiglia è tutto | il patriarca ha diritto di vita e di morte sui suoi consanguinei | e dove le donne vengono triturate in meccanismi che possono solo assecondare

Leggi su iodonna

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lina Siciliano e, a sinistra, Fabrizio Ferracane in una scena del film “La femmina”. UNA FEMMINAGenere: Drammatico ??Regia di Francesco Costabile. Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca L’esordio nel lungometraggio, dopo corti e documentari, di Francesco Costabile, è la storia di Rosa, giovane donna calabrese che ne riassume molte altre, raccontate nel romanzo-inchiesta del giornalista Lirio Abbate, Fimmine Ribelli. “Fimmine ribelli” di Lirio Abbate (Rizzoli). È . Un mondo rituale, machista e ideologico in cui si recapitano teste di maiale mozzate (nel Padrino era un cavallo) e in cui Rosa, fimmina ribelle, si trova immersa fin dalla nascita. Mario Russo e Lina Siciliano nel film “Una femmina”. Leggi anche › Le prime immagini di “Roar”, serie sulla forza delle ...