Ghana | un nuovo impianto per il secondo produttore mondiale di cacao

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 18 feb – Ilè ildi(il primo è la Costa D’Avorio), ma trae pochissimi benefici da questa materia prima perché la lavorazione e la trasformazione in cioccolata e altri prodotti dolciari avviene in altri Paesi. Per il governo ghanese questa situazione è chiaramente insostenibile e per tale motivo sta offrendo incentivi per la costruzione di impianti per la lavorazione delle fave di, così da trarre maggiori benefici economici. IldelA tal proposito poche settimane fa il colosso agricolo Cargill ha completato l’espansione del suodi lavorazione delnella città di Tema, nella regione della Grande Accra, in previsione ...