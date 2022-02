Capello: «L’Inter perde dopo i cambi, il Napoli no» (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio Capello ha parlato della corsa scudetto, facendone una questione solo tra Napoli e Inter Fabio Capello, in una intervista a Il Mattino, ha parlato della lotta scudetto in Serie A riducendola al solo confronto tra Napoli e Inter; facendo fuori il Milan. LE PAROLE – «Inter favorita ma il Napoli è la vera rivale, più del Milan: i rossoneri mi divertono ma sono troppo legati a Leao-Theo Hernandez. Sostituzioni? Lo dicono i fatti che dopo le sostituzioni, L’Inter le partite le perde. Al Napoli non è così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabioha parlato della corsa scudetto, facendone una questione solo trae Inter Fabio, in una intervista a Il Mattino, ha parlato della lotta scudetto in Serie A riducendola al solo confronto trae Inter; facendo fuori il Milan. LE PAROLE – «Inter favorita ma ilè la vera rivale, più del Milan: i rossoneri mi divertono ma sono troppo legati a Leao-Theo Hernandez. Sostituzioni? Lo dicono i fatti chele sostituzioni,le partite le. Alnon è così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

