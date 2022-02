10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina (Di sabato 19 febbraio 2022) In Malawi nuovo caso di poliomelite selvaggia in Africa, era sparita da 5 anniL’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che un caso di poliomielite selvaggia, la forma del virus presente in natura, è stato... Leggi su today (Di sabato 19 febbraio 2022) In Malawi nuovo caso di poliomelite selvaggia in Africa, era sparita da 5 anniL’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che un caso di poliomielite selvaggia, la forma del virus presente in natura, è stato...

Ultime Notizie dalla rete : notizie dal Atalanta all'americana, la compra il businessman Pagliuca L'Atalanta ha ufficializzato "la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics, oltre che Co - chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo". Pagliuca e soci entrano ...

Serie B, Vicenza - Spal 1 - 1: i biancorossi aggrappati al treno salvezza Tafferugli tra tifosi Non sono mancati momenti di tensione fuori dal campo, a causa di tafferugli ... Spettatori 4.522 La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Covid: 50.534 positivi, 252 morti Sono 12.427.773 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.369.778, in calo di 34.344 nelle ...

Mille salme ai Rotoli, “Sepolture bloccate, manca autista escavatore” Tanti i problemi: dalla mancanza di infrastrutture ... “Appare strano che periodicamente compaiano notizie circa la consistenza del deposito di bare presso il cimitero dei Rotoli. Dalle ultime notizie ...

