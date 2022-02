Speed skating oggi, Pechino 2022: orari mass start, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di oggi, sabato 19 febbraio, lo Speed skating vedrà terminare il programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: 13° e 14° titolo ad essere assegnati saranno quelli delle mass start, maschile e femminile, che in casa Italia vedranno impegnati Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Francesca Lollobrigida. Le gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. PROGRAMMA Speed ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella mattinata italiana di, sabato 19 febbraio, lovedrà terminare il programma ai Giochi Olimpici Invernali di: 13° e 14° titolo ad essere assegnati saranno quelli delle, maschile e femminile, che in casa Italia vedranno impegnati Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Francesca Lollobrigida. Le gare delloalle Olimpiadi Invernali disaranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 2 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con logratuito fruibile su Rai Play. PROGRAMMA...

