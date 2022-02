LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: piove di nuovo! Non si riprende in Brasile (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.00 Ha ripreso a piovere incessantemente: si spera in una decisione definitiva dopo i continui aggiornamenti della giornata di ieri. 00.37 Dopo la breve comparsa dei giocatori, non resta che capire cosa accadrà adesso. 00.35 piove in Brasile ma i raccattapalle continuano a ballare sugli spalti! 00.32 Match di nuovo sospeso: clamoroso a Rio per un torneo che davvero si compromette. 00.31 INCREDIBILE MA VERO! I giocatori sono rientrati: sta riprendendo a piovere. 00.29 Dopo più di due ore e mezza dunque, i giocatori sono di nuovo in campo per riscaldarsi prima di riprendere. 00.27 Si riprende a Rio! I giocatori tornano in campo finalmente: momento di tregua della pioggia. 00.00 Si dovrebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.00 Ha ripreso are incessantemente: si spera in una decisione definitiva dopo i continui aggiornamenti della giornata di ieri. 00.37 Dopo la breve comparsa dei giocatori, non resta che capire cosa accadrà adesso. 00.35inma i raccattapalle continuano a ballare sugli spalti! 00.32 Match di nuovo sospeso: clamoroso a Rio per un torneo che davvero si compromette. 00.31 INCREDIBILE MA VERO! I giocatori sono rientrati: stando are. 00.29 Dopo più di due ore e mezza dunque, i giocatori sono di nuovo in campo per riscaldarsi prima dire. 00.27 Sia Rio! I giocatori tornano in campo finalmente: momento di tregua della pioggia. 00.00 Si dovrebbe ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: diluvia in Brasile! Match sospeso nel 3° set -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 4-3 ATP Rio 2022 in DIRETTA: diluvia in Brasile! Match sospeso nel 3° set -… - BomprezziMarco : RT @lorenzofares: Dopo una notte piovosa, ci riproviamo Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv 2 match di 2T e uno di QF del #RioOpen 18… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RiodeJaneiro Sospesa la sfida tra #Berrettini e #Monteiro, valevole per gli… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 5-6 ATP Rio 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il 2° set! - #Berrettini-Montei… -