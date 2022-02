Inter e Barça gare che si preparano da sole: il vero esame è Cagliari (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Dopo le ultime due gare, Inter-Lazio e Sampdoria-Napoli, il calendario propone la trasferta dei partenopei a San Siro contro l'Inter. Una sfida che si prepara da sola, visto che i due tecnici sono chiamati a dare il meglio di sè per accaparrarsi la vittoria. Il Napoli arriva da una sconfitta pesante contro la Sampdoria, maturata negli ultimi minuti della partita; l'Inter invece viene da un pareggio contro la Lazio che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Interisti. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per continuare la corsa verso i propri obiettivi ed è quindi presumibile che le due formazioni scendano in campo determinate a vincere.? - È facile trovare entusiasmo e concentrazione con Inter e Barcellona, ??che per certi versi si preparano alla ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Dopo le ultime due-Lazio e Sampdoria-Napoli, il calendario propone la trasferta dei partenopei a San Siro contro l'. Una sfida che si prepara da sola, visto che i due tecnici sono chiamati a dare il meglio di sè per accaparrarsi la vittoria. Il Napoli arriva da una sconfitta pesante contro la Sampdoria, maturata negli ultimi minuti della partita; l'invece viene da un pareggio contro la Lazio che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosiisti. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per continuare la corsa verso i propri obiettivi ed è quindi presumibile che le due formazioni scendano in campo determinate a vincere.? - È facile trovare entusiasmo e concentrazione cone Barcellona, ??che per certi versi sialla ...

Advertising

BrunoGalvan85 : Per @CalcioNapoli24 Inter e Barça gare che si preparano da sole: il vero esame è Cagliari #BarcellonaNapoli - IRubentismo : @LaSoraCamilla_ Diciamo che il real è più come la juve , il barça e l’atletico sono come Milan ed Inter, però comun… - antonio_race : @enzogoku69 Il Barca che dicono in crisi in Italia sarebbe primo Valore tosa 560 mln patì a juve e inter - MentalitaMilan : “Lautaro non funziona, in estate diamolo al Barcellona”. Al dì la del fatto che non sono minimamente riconoscenti p… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Non si può rimproverare nulla a questo Napoli! Due prestazioni di livello in pochi giorni con Inter e Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barça Barcellona - Napoli, il gol di Zielinski mette a tacere la solita fake news Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i ... Piotr ha segnato alla Juventus, ha punito in più occasioni l'Inter e ha regalato l'ennesima perla in ...

Gazzetta esalta il Napoli di Spalletti: 'Concentrato di tecnica e qualità' ... magari non contro il Barcellona più forte della storia, ma è pur sempre il Barça che a gennaio si ... È da qui che si riparte, che riparte Spalletti, dopo due pareggi " con Inter e appunto Barcellona " ...

Conte a Sky Sport: "Scudetto all'Inter. Tottenham? Situazione diversa ma non mi spaventa" Sky Sport Lo stadio delè quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i ... Piotr ha segnato alla Juventus, ha punito in più occasioni l'e ha regalato l'ennesima perla in ...... magari non contro il Barcellona più forte della storia, ma è pur sempre ilche a gennaio si ... È da qui che si riparte, che riparte Spalletti, dopo due pareggi " cone appunto Barcellona " ...