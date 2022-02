"Ha compiuto atti sessuali con la nipotina di 6 anni": nonno arrestato (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Ha compiuto atti sessuali con la nipote di sei anni e le ha mostrato materiale pornografico". È con questa pesantissima accusa che i carabinieri di Sciacca, in provincia di Agrigento, hanno arrestato - in esecuzione di un'... Leggi su today (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Hacon la nipote di seie le ha mostrato materiale pornografico". È con questa pesantissima accusa che i carabinieri di Sciacca, in provincia di Agrigento, hanno- in esecuzione di un'...

