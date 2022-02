Alluvione in Brasile | frana una montagna a Petropolis | Video

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sale ancora il bilancio delle vittime delle violente inondazioni e delle frane che hanno colpito il. Al momento le vittime accertate sarebbero 117, ma non è escluso che il numero potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Unagghiacciante mostra l'esatto momento in cuiuna, travolgendo ogni cosa tra le urla disperate di chi assiste alla scena. Via Instagram @biiaforster Guarda tutti iCanada,a Vancouver: crolla un'autostradaImmagini a dir poco impressionanti quelle provenienti dal Canada, dove a Vancouver ...a Sciacca, auto inghiottite da una voragineIl maltempo continua a flagellare la Sicilia, dove continuano a ...

Brasilia, 18 feb 15:26 - Di ritorno dalla visita di Stato in Russia e Ungheria, il presidente del, Jair Bolsonaro, è in attesa di poter sorvolare Persepolis,...'Io stesso come vescovo ho già assistito a tre situazioni di', afferma. (...) (es) Obispo de Petrópolis agradece la solidaridad ante desastre natural con más de 100 muertosSono oltre un centinaio le vittime delle inondazioni che hanno devastato la città brasiliana di Petropolis, a nord dello stato di Rio de Janeiro. L'ultimo drammatico dato della Protezione civile e dei ...Alluvione in Brasile, è una catastrofe: più di 60 morti e un numero imprecisato di dispersi È di 66 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'alluvione a Petrópolis ...