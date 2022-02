Accuse e spionaggio, è guerra nel Partito popolare spagnolo (Di sabato 19 febbraio 2022) Accuse, rivelazioni, spionaggio: è una vera e propria guerra fratricida quella esplosa ai vertici del Partito popolare spagnolo. A scontrarsi il presidente nazionale del Pp Pablo Casado, che ha dalla sua l’apparato e la maggioranza dei parlamentari, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La guerra è iniziata mesi fa, quando la direzione del Partito ha avviato un’indagine interna per appurare se l’amministrazione regionale avesse assegnato in modo irregolare un contratto da 1,5 milioni di euro per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 febbraio 2022), rivelazioni,: è una vera e propriafratricida quella esplosa ai vertici del. A scontrarsi il presidente nazionale del Pp Pablo Casado, che ha dalla sua l’apparato e la maggioranza dei parlamentari, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Laè iniziata mesi fa, quando la direzione delha avviato un’indagine interna per appurare se l’amministrazione regionale avesse assegnato in modo irregolare un contratto da 1,5 milioni di euro per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

