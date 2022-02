UNA FEMMINA di Francesco Costabile Vietato ai minori di 14 anni (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il film UNA FEMMINA di Francesco Costabile, liberamente ispirato al libro inchiesta di Lirio Abbate “FIMMINE RIBELLI, ò stato Vietato ai minori di 14 anni. Quando esce al cinema “Una FEMMINA”? COME LE DONNE SALVERANNO IL PAESE DALLA ‘NDRANGHETA”, nelle sale italiane da domani, viene classificato come Vietato AI minori DI 14 anni dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La decisione Una decisione che coglie di sorpresa perché destinata a limitare la visione di un’opera che racconta le difficili e coraggiose scelte di donne che decidono di ribellarsi a organizzazioni criminali di stampo mafioso, una delle piaghe più terribili del nostro Paese. Il film Donne che, con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il film UNAdi, liberamente ispirato al libro inchiesta di Lirio Abbate “FIMMINE RIBELLI, ò statoaidi 14. Quando esce al cinema “Una”? COME LE DONNE SALVERANNO IL PAESE DALLA ‘NDRANGHETA”, nelle sale italiane da domani, viene classificato comeAIDI 14dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La decisione Una decisione che coglie di sorpresa perché destinata a limitare la visione di un’opera che racconta le difficili e coraggiose scelte di donne che decidono di ribellarsi a organizzazioni criminali di stampo mafioso, una delle piaghe più terribili del nostro Paese. Il film Donne che, con ...

Advertising

FicarraePicone : Oggi esce nelle sale un film da noi coprodotto “Una femmina” di Francesco Costabile, tratto dal libro di Lirio Abb… - Agenzia_Ansa : Sgominata una baby gang che commetteva rapine nella zona est di Milano. In manette sono finiti cinque minorenni: qu… - medusa_film : Il @bifest_official premia Una Femmina! Lina Siciliano vince il Premio Mariangela Melato per l’attrice rilevazione… - Richard11Greer : RT @alexmagnicxc: Troia Immacolata non è assolutamente una bestemmia .Mi riferisco a questa bella femmina di Acilia .Centoxcento. poi ho… - FilippoSaggi2 : RT @NinaRicci_us: Una tigre femmina cerca il compagno, ancora non sa che è morto, avvelenato dagli abitanti del villaggio. ?? BBC/YT https:… -