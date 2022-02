UFFICIALE – L’arbitro Mariani per Cagliari-Napoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) L‘AIA, tramite il proprio sito, ha ufficializzato le designazioni per la 26esima giornata di serie A tra Cagliari-Napoli. Per la sfida contro il Cagliari è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 febbraio 2022) L‘AIA, tramite il proprio sito, ha ufficializzato le designazioni per la 26esima giornata di serie A tra. Per la sfida contro ilè … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Ufficiale - Cagliari-Napoli, designato l'arbitro del match - - Spazio_Napoli : UFFICIALE – Cagliari Napoli, arbitra Mariani - ilnapolionline : Ufficiale - Per Cagliari/Napoli di lunedì 21 designato l'arbitro Mariani - - Sig_Ceretti : UFFICIALE l'arbitro è un'idiota. Mani netto di un giocatore del Sassuolo non fischiato, in area, sarebbe stato rig… - gilnar76 : UFFICIALE – Barcellona-#Napoli, scelto l’arbitro del match: i precedenti con gli azzurri #Forzanapoli #Napolicalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE L’arbitro Prende l'arbitro per il collo. Allenatore fuori tre anni - La Nazione LA NAZIONE