Trattori in strada a Cagliari per la protesta degli agricoltori Coldiretti (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Chiediamo lo sblocco del Pnrr, la ristrutturazione delle reti idriche, interventi immediati per consentire di coltivare nuovi centomila ettari e la possibilita' incentivare altre filiere. Ci serve un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) "Chiediamo lo sblocco del Pnrr, la ristrutturazione delle reti idriche, interventi immediati per consentire di coltivare nuovi centomila ettari e la possibilita' incentivare altre filiere. Ci serve un ...

Advertising

zazoomblog : Trattori in strada a Cagliari per la protesta degli agricoltori Coldiretti - #Trattori #strada #Cagliari #protesta - AlbertLancast15 : @nakisady @gianluca826 @CassandraSere Ma perché non fanno come anno fatto a Bruxelles che sono andati con le ruspe… - picirrito : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Se vogliamo qualcosa dovremmo fare le barricate come hanno fatto in Canada tutti in s… - solops : Manifestazione contro la variante SS 460: trattori in strada - CanaveseNews : Rivarossa: contadini in strada contro i trattori contro la variante alla ex 460: 'No al consumo di suolo' - PERMALI… -