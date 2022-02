La ragazza che cancellava i ricordi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Esiste un modo per proteggersi dalle delusioni e dal dolore? Il padre di Olga l’ha cresciuta con quell’obiettivo, addestrandola a evitare i legami, l’amicizia, l’amore, e a non farsi incastrare da niente. Così, partendo da un paesino della Sicilia in cui la gente convive con i fantasmi e dove sua madre si è lasciata allagare dalla malattia che in inghiotte la memoria, Olga va a Londra a imparare un mestiere; sceglie il tebori, l’arte del tatuaggio giapponese. Dopo qualche anno la ritroviamo a Trarego, cittadina sulle sponde del lago Maggiore: è diventata una tatuatrice famosa, di una bravura ammantata di mistero. Si dice che sappia cancellare i ricordi, e a lei si rivolgono clienti da ogni parte d’Italia, compreso un drappello di simpatiche escort. Un giorno però una di loro scompare, e Olga, che non voleva diventare amica di nessuno e forse nemmeno può (quand’era piccola un neurologo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Esiste un modo per proteggersi dalle delusioni e dal dolore? Il padre di Olga l’ha cresciuta con quell’obiettivo, addestrandola a evitare i legami, l’amicizia, l’amore, e a non farsi incastrare da niente. Così, partendo da un paesino della Sicilia in cui la gente convive con i fantasmi e dove sua madre si è lasciata allagare dalla malattia che in inghiotte la memoria, Olga va a Londra a imparare un mestiere; sceglie il tebori, l’arte del tatuaggio giapponese. Dopo qualche anno la ritroviamo a Trarego, cittadina sulle sponde del lago Maggiore: è diventata una tatuatrice famosa, di una bravura ammantata di mistero. Si dice che sappia cancellare i ricordi, e a lei si rivolgono clienti da ogni parte d’Italia, compreso un drappello di simpatiche escort. Un giorno però una di loro scompare, e Olga, che non voleva diventare amica di nessuno e forse nemmeno può (quand’era piccola un neurologo ...

