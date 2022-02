Gf Vip, Alex e Delia violano il regolamento (VIDEO): sul web è bufera contro di loro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex e Delia sono sempre più protagonisti nella casa del Gf Vip; questa volta i due sono entrati in bagno a qualche secondo di distanza l’uno dall’alta e per di più senza microfono. La coppia è rimasta chiusa per diversi minuti, ma che avranno fatto? In ogni modo il regolamento impone che due persone non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, confessione hot di Delia: “Confesso che io e Alex l’abbiamo fatto anche con…” Gf Vip, “Delia stai ferma che Alex entra”. La regia cerca di togliere l’audio per l’ilarità del web Delia ha già perdonato Alex Belli? La reazione di Antonio diventa virale (VIDEO): “Stai mettendo le ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 17 febbraio 2022)sono sempre più protagonisti nella casa del Gf Vip; questa volta i due sono entrati in bagno a qualche secondo di distanza l’uno dall’alta e per di più senza microfono. La coppia è rimasta chiusa per diversi minuti, ma che avranno fatto? In ogni modo ilimpone che due persone non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, confessione hot di: “Confesso che io el’abbiamo fatto anche con…” Gf Vip, “stai ferma cheentra”. La regia cerca di togliere l’audio per l’ilarità del webha già perdonatoBelli? La reazione di Antonio diventa virale (): “Stai mettendo le ...

