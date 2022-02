Fine vita | la legge è salva | la Camera respinge emendamenti soppressivi

Advertising

LucaBizzarri : Quel che penso del referendum sul fine vita - fanpage : La bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis legale è solo l’ultima goccia. C’è una generazione di giovani… - PaoloParentela : Il giudizio della Corte è una grande sconfitta, soprattutto dopo il grande successo della raccolta firme. Tuttavia,… - Hope21213187 : @GrandeFratello Pessima finalista!Ringrazia Manuel...furba volpe. La fine tanto te la darà la vita - arual812 : RT @JohannesBuckler: Che fine avevano fatto i 150 bambini dell’orfanotrofio di Nyanza? Chi li stava sfamando? Presi quella decisione. Que… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine vita

...illegale ai partiti era una prassi consolidata e dunque un fattore d'inquinamento dell'intera... alla ricerca di nuovi equilibri di potere dopo ladi quelli nati nel dopoguerra, e in un ...Io sono per lae la Lega oggi in Parlamento si comporterà di conseguenza e voterà per la".di questa natura non ci sono derby fra chi vuol fare soffrire le persone e chi vuole porre...Fine vita e suicidio assistito, oggi ci sono stati i primi voti alla Camera. Dopo che il referendum sull'omicidio del consenziente è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale e il suo ...ROMA - Alla vigilia della ripresa del dibattito in Parlamento sulla legge di fine vita, il Comitato promotore referendum Eutanasia Legale, sottoscritto da 1.239.423 persone, per l'abrogazione parziale ...