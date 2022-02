Federica Brignone: “Lo sci è difficile e rischioso, non è uno sport con corsia e piscina”. E sulle polemiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è salita sul podio a cinque cerchi per la terza volta in carriera, la seconda in questa edizione dei Giochi dopo l’argento in gigante. La valdostana si è resa protagonista di una prestazione solida tra discesa libera e slalom, riuscendo a piazzarsi dietro alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener (la statunitense Mikaela Shiffrin è clamorosamente uscita nella prova tecnica). In mattinata, però, hanno tenuto botta le dichiarazioni rilasciate da sua mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, prima a Radio Capital e poi ribadite con un suo articolo pubblicato su Il Giornale (testata con cui collabora). L’ex sciatrice aveva palesato dei dubbi sulla reale entità dell’infortunio di Sofia Goggia, capace di conquistare l’argento in discesa ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è salita sul podio a cinque cerchi per la terza volta in carriera, la seconda in questa edizione dei Giochi dopo l’argento in gigante. La valdostana si è resa protagonista di una prestazione solida tra discesa libera e slalom, riuscendo a piazzarsi dietro alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener (la statunitense Mikaela Shiffrin è clamorosamente uscita nella prova tecnica). In mattinata, però, hanno tenuto botta le dichiarazioni rilasciate da sua mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, prima a Radio Capital e poi ribadite con un suo articolo pubblicato su Il Giornale (testata con cui collabora). L’ex sciatrice aveva palesato dei dubbi sulla reale entità dell’infortunio di Sofia Goggia, capace di conquistare l’argento in discesa ...

