Charlene di Monaco, svolta definitiva: Alberto caccia l’ex dal Principato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Charlene di Monaco si troverebbe in uno stato di profonda inquietudine per colpa dell’invadente Nicole Coste che cerca di farsi spazio a Palazzo. E Alberto cosa fa? Prende in mano la situazione e caccia dal Principato la sua ex. Charlene di Monaco, Alberto caccia l’ex amante Stando a quanto riporta LC News, Alberto vuole tranquillizzare quanto più possibile Charlene di Monaco e risparmiarle ogni tipo di preoccupazione, soprattutto ora che si trova in una clinica esclusiva a Zurigo per riprendersi dallo stato in cui l’ha lasciata una grave infezione a naso, gola e orecchie. L’ultimo bollettino di fine gennaio dice che Charlene si sta riprendendo ma che ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022)disi troverebbe in uno stato di profonda inquietudine per colpa dell’invadente Nicole Coste che cerca di farsi spazio a Palazzo. Ecosa fa? Prende in mano la situazione edalla sua ex.diamante Stando a quanto riporta LC News,vuole tranquillizzare quanto più possibiledie risparmiarle ogni tipo di preoccupazione, soprattutto ora che si trova in una clinica esclusiva a Zurigo per riprendersi dallo stato in cui l’ha lasciata una grave infezione a naso, gola e orecchie. L’ultimo bollettino di fine gennaio dice chesi sta riprendendo ma che ...

