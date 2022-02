L’ultimo gol di Fusi in A …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Ereditava la fascia da Roberto Cravero. Nella storia del Torino è ricordato come il capitano che ha sollevato la Coppa Italia all’Olimpico di Roma il 19 giugno 1993, dopo una palpitante finale di ritorno con i giallorossi. Lucaha vestito la maglia granata per quattro stagioni. Era arrivato al Filadelfia nel ’90, dopo due stagioni a Napoli dove aveva festeggiato la Coppa Uefa e il secondo scudetto del ‘Ciuccio: quell’alloro continentale che rischierà poi di vincere anche agli ordini di Emiliano Mondonico… E proprio di fronte ai partenopei il 16 febbraio 1992 realizzava l’ultima rete in Serie A. Cinque in tutto nel massimo campionato (oltre trecento partite, anche con Sampdoria e Juventus), la prima con la casacca del Como a Udine quasi trentasette anni fa. Su un numero del Guerin Sportivo di qualche anno fa Matteo Dotto ...