Eurovision 2022, Alina Pash dell'Ucraina annuncia il ritiro "Sono un'artista e non una politica"

Alina Pash si è ritirata dall'Eurovision 2022: la cantante avrebbe dovuto rappresentare l'Ucraina al Song Contest. L'Ucraina perde la sua rappresentante all'Eurovision Song Contest 2022: la cantante Alina Pash ha annunciato il suo ritiro su Instagram. L'artista è stata accusata di aver violato una legge nazionale partecipando a dei concerti in Crimea ed in Russia. La crisi tra Russia e Ucraina è arrivata anche all'Eurovision Song Contest 2022, la manifestazione quest'anno sarà ospitata dall'Italia a Torino, da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio. Il nostro paese sarà rappresentato da Mahmood & Blanco, vincitori di Sanremo 2022.

