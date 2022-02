Calcio: Figc, nuovo format per Serie A femminile dal 2022-23 con poule scudetto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio federale della Figc ha approvato il nuovo format della Serie A femminile: dal 2022/23, stagione nella quale si realizzerà il passaggio al professionismo, il massimo campionato sarà strutturato a 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di Campione d'Italia l'accesso alla Women's Uefa Champions League; le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule retrocessione, l'ultima scende direttamente in Serie B e la penultima sarà impegnata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio federale dellaha approvato ildella: dal/23, stagione nella quale si realizzerà il passaggio al professionismo, il massimo campionato sarà strutturato a 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una, con il palio il titolo di Campione d'Italia l'accesso alla Women's Uefa Champions League; le ultime 5 si affronteranno, invece, in unaretrocessione, l'ultima scende direttamente inB e la penultima sarà impegnata in ...

