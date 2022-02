Anche Nokia G11 è ufficiale: con Android 13 e super batteria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nokia G11 è il nuovo smartphone economico della gamma G che garantisce una lunga autonomia e prestazioni interessanti: finalmente HMD Global lo ha ufficializzato in Italia. Il dettaglio tecnico principale del device del produttore finlandese riguarda senza ombra di dubbio le performance della batteria da 5050mAh, la cui autonomia viene assicurata per ben tre giorni di utilizzo, e la nuova modalità super Battery Saver, utile ad estendere ancora di più la durata della batteria, e poi ai tanti aggiornamenti di sicurezza (fino a 2 anni). Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo. Il Nokia G11, dal design senza eccessi, è stato realizzato in policarbonato, proprio come il G21 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), è proposto nelle due ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)G11 è il nuovo smartphone economico della gamma G che garantisce una lunga autonomia e prestazioni interessanti: finalmente HMD Global lo ha ufficializzato in Italia. Il dettaglio tecnico principale del device del produttore finlandese riguarda senza ombra di dubbio le performance dellada 5050mAh, la cui autonomia viene assicurata per ben tre giorni di utilizzo, e la nuova modalitàBattery Saver, utile ad estendere ancora di più la durata della, e poi ai tanti aggiornamenti di sicurezza (fino a 2 anni). Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo. IlG11, dal design senza eccessi, è stato realizzato in policarbonato, proprio come il G21 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), è proposto nelle due ...

