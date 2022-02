Ucraina, Putin annuncia il ritiro delle truppe. Biden: «Vogliamo il dialogo, ma la minaccia resta» (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano timidi segnali di de-escalation. Dopo l’incontro al Cremlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca è pronta a ritirare parte delle truppe ammassate al confine con l’Ucraina. Putin si è detto pronto a «continuare sulla strada dei negoziati», rimanendo comunque fermo sulle sue richieste alla Nato: un ritiro dell’alleanza atlantica dall’Europa dell’Est e la garanzia che l’Ucraina non vi aderisca mai. Al termine del vertice con Scholz, il presidente russo ha detto: «Noi non Vogliamo la guerra, ma non accetteremo la Nato ai nostri confini». A oggi, dopo settimane di tensione, si tratta dell’annuncio che più fa ben sperare, ma la deriva militare non è ancora scongiurata ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano timidi segnali di de-escalation. Dopo l’incontro al Cremlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo Vladimirhato che Mosca è pronta a ritirare parteammassate al confine con l’si è detto pronto a «continuare sulla strada dei negoziati», rimanendo comunque fermo sulle sue richieste alla Nato: undell’alleanza atlantica dall’Europa dell’Est e la garanzia che l’non vi aderisca mai. Al termine del vertice con Scholz, il presidente russo ha detto: «Noi nonla guerra, ma non accetteremo la Nato ai nostri confini». A oggi, dopo settimane di tensione, si tratta dell’annuncio che più fa ben sperare, ma la deriva militare non è ancora scongiurata ...

