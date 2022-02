** Trivelle: No Triv Lombardia, 'problema è serio, allertati oltre 100 Comuni' ** (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Al momento dalle amministrazioni non sono arrivate risposte, ma intanto i no Triv lombardi si preparano a informare la popolazione sui rischi delle attività legate all'estrazione, ma soprattutto allo stoccaggio del gas. "Occorre molta prudenza su queste cose: sotto il territorio lombardo ci sono delle sorgenti sismiche naturali e l'attività di stoccaggio può provocare della sismicità indotta, quindi un minimo di precauzione ci dovrebbe essere. Al momento, invece, le cose sono molto vaghe: il governo e i Ministeri avrebbero dovuto fare una mappatura di quello che c'è nel sottosuolo, andando a vedere nel dettaglio cosa succede e recuperando la storia dei singoli territori, ma queste cose non sono state fatte", avverte Corradi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Al momento dalle amministrazioni non sono arrivate risposte, ma intanto i nolombardi si preparano a informare la popolazione sui rischi delle attività legate all'estrazione, ma soprattutto allo stoccaggio del gas. "Occorre molta prudenza su queste cose: sotto il territorio lombardo ci sono delle sorgenti sismiche naturali e l'attività di stoccaggio può provocare della sismicità indotta, quindi un minimo di precauzione ci dovrebbe essere. Al momento, invece, le cose sono molto vaghe: il governo e i Ministeri avrebbero dovuto fare una mappatura di quello che c'è nel sottosuolo, andando a vedere nel dettaglio cosa succede e recuperando la storia dei singoli territori, ma queste cose non sono state fatte", avverte Corradi.

radioalfa : Allarme trivelle nel Vallo di Diano con il via libera al Pitesai. Il Punto con Medici del coordinamento No Triv… - radioalfa : Ripartono le trivelle in Italia dopo oltre due anni di moratoria. L’11 febbraio, il MiTE ha approvato il Piano dell… - SassiLive : GOVERNO DRAGHI-CINGOLANI APPROVA PIANO AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALLA RICERCA PETROLIFERA, NO SCORIE, MED NO TRIV… - Gabriel__1973 : @GuidoCrosetto Al tempo del referendum sulle trivelle, all'epoca in cui le lenzuola 'no triv' arredavano i balconi,… -