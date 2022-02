Juventus, non soltanto Danilo: i gol bianconeri nel recupero | VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore brasiliano Danilo ha pareggiato, con un colpo di testa, i conti al 92' di Atalanta-Juventus domenica sera nel posticipo di Serie A. Ma sono tanti, di recente, i gol bianconeri arrivati nell'extra-time. In questo VIDEO alcuni precedenti Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Il difensore brasilianoha pareggiato, con un colpo di testa, i conti al 92' di Atalanta-domenica sera nel posticipo di Serie A. Ma sono tanti, di recente, i golarrivati nell'extra-time. In questoalcuni precedenti

Advertising

GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - GiovaAlbanese : La #Juventus non avrebbe meritato la sconfitta a Bergamo: pareggio giusto. #AtalantaJuve - GiovaAlbanese : Da diversi anni a questa parte la #Juventus si presentava in casa dell'#Atalanta con la paura di chi sapeva che avr… - Ilarioforjuve : @pol2187 @OgnissFla Tipo #Marino in Atalanta juventus che non ha visto il fallaccio da espulsione su Desciglio. #imbarazzo - Annamaria1897 : @supervimer68ann La Juventus non da mai via i calciatori che vogliono rimanere, MAI. In genere sono sempre i calcia… -