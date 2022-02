Inter, Milan e Napoli: un tridente da scudetto. Chi la spunterà? (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alberto Sigona. Dopo 25 giornate il Campionato, relativamente alla lotta scudetto, appare ancora aperto a diversi scenari, per una prospettiva multipla che nella storia del calcio italiano, a poco più di 10 turni dal traguardo, non si verificava dai tempi delle guerre risorgimentali. Sino a qualche settimana fa l’Inter di Simone Inzaghi sembrava in Leggi su freeskipper (Di martedì 15 febbraio 2022) di Alberto Sigona. Dopo 25 giornate il Campionato, relativamente alla lotta, appare ancora aperto a diversi scenari, per una prospettiva multipla che nella storia del calcio italiano, a poco più di 10 turni dal traguardo, non si verificava dai tempi delle guerre risorgimentali. Sino a qualche settimana fa l’di Simone Inzaghi sembrava in

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA Riascoltiamo insieme le parole di Milan #Skriniar a @Inter_TV nel post partita di #InterLiverpool ??… - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - fortiefragilii : RT @BisInterista: Curva Nord ieri, mentre l'Inter è presa a cazzi in faccia dal Liverpool: - Juventino pezzo di merda; - Milan Milan vaffan… - IRubentismo : @LaSoraCamilla_ Diciamo che il real è più come la juve , il barça e l’atletico sono come Milan ed Inter, però comun… -