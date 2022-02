Infortunio Hirving Lozano: la possibile data del rientro in campo (Di martedì 15 febbraio 2022) Infortunio Hirving Lozano, la possibile data del rientro in campo a disposizione di Spalletti è intorno alla prima metà di marzo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 febbraio 2022), ladelina disposizione di Spalletti è intorno alla prima metà di marzo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Hirving Barcellona - Napoli, Spalletti attende notizie dall'infermeria: il punto Barcellona - Napoli, le condizioni di Politano e Lobotka Matteo Politano © LaPresseInnanzitutto, l'uscita dal campo di Matteo Politano, che, unita all'infortunio di Hirving Lozano, ridurrebbe le ...

UFFICIALE - Lozano ha iniziato l'iter riabilitativo Con una breve nota ufficiale il Napoli ha comunicato che Hirving Lozano, rientrato in Italia, ha iniziato l'iter riabilitativo dall'infortunio alla spalla. A seguire la nota ufficiale: ' Hirving Lozano dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha inizitato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e ...

Infortunio Hirving Lozano: la possibile data del rientro in campo forzAzzurri Infortunio Hirving Lozano, la possibile data del rientro in campo Notizie calcio Napoli – Infortunio Hirving Lozano, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la possibile data per il rientro in campo del ...

Napoli, infortunio Lozano: la novità che fa sorridere Spalletti Infortunio Lozano – Momento di fondamentale importanza per ... si è allungata tuttavia oggi l’allenatore ha ricevuto una buona notizia. Hirving Lozano, infatti, sta meglio e potrebbe tornare a ...

