Emigratis 2022, Pio e Amedeo tornano in tv: tutte le novità della nuova edizione, ecco quando inizia (Di martedì 15 febbraio 2022) Avete voglia di un po’ di leggerezza e di sorridere? Bene, ci penseranno Pio e Amedeo, i due comici che presto torneranno su Canale 5 con il loro programma Emigratis. Insomma, si torna alle origini perché la trasmissione non si chiamerà più ‘Felicissima Sera’, quella che lo scorso anno in prima serata ha ottenuto un enorme successo (tra non poche polemiche), ma il duo ha deciso di fare un tuffo nel passato e di ritornare in onda con Emigratis. Emigratis 2022: quando tornano in tv Pio e Amedeo Stando ai listini pubblicitari resi noti sul sito di Publitalia, nelle previsioni di Canale 5 per i prossimi mesi, in primavera, c’è davvero il ritorno di Pio e Amedeo in prima serata con Emigratis, il programma che li ha fatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Avete voglia di un po’ di leggerezza e di sorridere? Bene, ci penseranno Pio e, i due comici che presto torneranno su Canale 5 con il loro programma. Insomma, si torna alle origini perché la trasmissione non si chiamerà più ‘Felicissima Sera’, quella che lo scorso anno in prima serata ha ottenuto un enorme successo (tra non poche polemiche), ma il duo ha deciso di fare un tuffo nel passato e di ritornare in onda conin tv Pio eStando ai listini pubblicitari resi noti sul sito di Publitalia, nelle previsioni di Canale 5 per i prossimi mesi, in primavera, c’è davvero il ritorno di Pio ein prima serata con, il programma che li ha fatti ...

