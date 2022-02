Capua | in fiamme il liceo Garofano | incendio nella sala informatica

(Di martedì 15 febbraio 2022) Questa mattina momenti di paura neldidi Porta Napoli. Unè divampato in aula e lehanno completamente distrutto una classe. Evacuati gli studenti dell’intero plesso scolastico., scuola in: distrutta un’aula Dalle prime informazioni raccolte da EdizioneCaserta, lesono divampate nel laboratorio dial secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... nazionali e regionali, furono costretti a lavorare incessantemente per spegnere le. ... Dagli accertamenti predisposti dalla Procura di Santa MariaVetere, che ha coordinato le attività ...... nazionali e regionali, furono costretti a lavorare incessantemente per spegnere le. Il ... Dagli accertamenti predisposti dalla Procura di Santa MariaVetere, che ha coordinato le attività ...Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, prendevano origine dagli esiti ... ovvero lo studio delle tracce lasciate dal passaggio delle fiamme che consentono di ...Un rogo che si è protratto per quasi due giorni durante i quali i mezzi di soccorso, anche aerei, nazionali e regionali, furono costretti a lavorare incessantemente per spegnere le fiamme ... dalla ...