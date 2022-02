Superbonus e faide grilline | Di Maio fa scudo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus faide

L'HuffPost

Scontro con la Lega sugli incentivi per l'edilizia. Il ministro degli Esteri smonta la tesi di complotti interni ispirati da lui: andiamo avanti di ELENA G. POLIDORIPoi però si fanno seri, placcano in un angolo il titolare dell'Agricoltura che vorrebbe andare a Palazzo Chigi per il Cdm: 'Sul, Stefano, cosa ci conviene fare?'. E iniziano a descrivere ...Ed è un po’ questo quello che è sembrato fare ieri il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, parlando di "economia drogata" a causa del Superbonus voluto strenuamente, in tempi ...Roma, 1 feb. (askanews) – Luigi Di Maio “dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità”. E’ la stagione dei tamburi di guerra nel Movimento 5 stelle e ...